L’Indonésie et le Vietnam appellent à une solution politique consensuelle à la question du Sahara marocain

mardi, 3 novembre, 2020 à 23:27

Nations-Unies (New York) – L’Indonésie et le Vietnam ont exprimé, au niveau des Nations-Unies, leur soutien à une solution politique et consensuelle au différend régional sur le Sahara marocain.

Dans son explication de vote sur la résolution 2548 sur le Sahara marocain, adoptée par le Conseil de sécurité, l’Indonésie a salué “l’engagement constructif de toutes les parties dans le processus politique” tout en les appelant à poursuivre “leur soutien et leur coopération sans réserve” à l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, en vue de “progresser vers une solution politique”.

L’Indonésie a également appelé à la nomination d’un nouvel Envoyé personnel afin de “poursuivre et développer le bon travail de l’ancien Envoyé, M. Horst Köhler”, qui a amorcé le processus des tables-rondes de Genève entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario.

De son côté, le Vietnam a également souligné son soutien à “une solution juste, satisfaisante et mutuellement acceptable” au différend régional sur le Sahara marocain.

“Nous tenons à réaffirmer notre position de principe sur la situation concernant le Sahara: le Vietnam appuie le règlement de la question du Sahara à travers des pourparlers (…) entre les parties sur la base du droit international et des résolutions pertinentes des Nations-Unies”, a indiqué l’ambassadeur vietnamien à l’ONU dans son explication de vote sur la résolution 2548.

“Nous soulignons également la nécessité de trouver une solution juste, satisfaisante et mutuellement acceptable par les parties concernées et de garantir leurs intérêts pour la paix, la coopération et le développement dans la région”, a-t-il dit.