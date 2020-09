L’Institut du Monde arabe se mobilise pour le Liban

samedi, 19 septembre, 2020 à 10:30

Paris – L’Institut du Monde arabe, basé à Paris, se mobilise pour le Liban avec une programmation exceptionnelle à laquelle vont participer une soixantaine d’artistes et d’intellectuels et activistes de premier plan, libanais et amis du Liban.