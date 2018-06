L’intégration est une nécessité et non un luxe

lundi, 18 juin, 2018 à 8:15

Santiago – L’intégration est une nécessité et non un luxe ou un ensemble de bonnes volontés, a indiqué le ministre chilien des Affaires étrangères, Roberto Ampuero, lors de sa participation, dimanche à Asuncion, à la réunion des États parties et associés tenue en marge de la Réunion ordinaire du Conseil du Marché commun du Sud (Mercosur).