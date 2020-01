Lisbonne “Capitale verte européenne 2020”, une consécration des efforts déployés en faveur de l’environnement

lundi, 20 janvier, 2020 à 11:48

Par Karim Naji

Lisbonne – La consécration de Lisbonne en tant que “Capitale verte européenne” pour l’année 2020 par la Commission européenne constitue une récompense pour tous les efforts déployés visant à en faire une ville écologique et impliquer davantage les citoyens dans la durabilité environnementale, sociale et économique.

Cette distinction valorise les réalisations accomplies par la ville, notamment en matière de création d’espaces verts, d’utilisation durable des terres, de mobilité urbaine durable, de bonne gestion de l’eau et d’adaptation au changement climatique.

La ville de Lisbonne est devenue officiellement le 11 janvier la “Capitale verte européenne”, lors d’une cérémonie marquée par la présence du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Après Essen (Allemagne) en 2017, Nimègue (Pays-Bas) en 2018 et Oslo (Norvège) en 2019, c’est au tour de la ville de Lisbonne d’être primée la capitale verte en 2020 par la Commission Européenne.

Cette distinction récompense les villes ayant mené des mesures ambitieuses et continues en matière de développement durable.

En effet, ces dernières années, Lisbonne a mené une politique écologique exemplaire en adoptant des mesures concrètes en faveur de l’environnement, en accordant une attention particulière à la mobilité urbaine et en restreignant l’utilisation de la voiture pour donner la priorité au vélo et aux transports publics.

Ces initiatives font que 93,3% des habitants de Lisbonne vivent à moins de 300 mètres d’un service de transport public, alors qu’un programme de vélo en libre-service a été lancé en 2017. De plus, la ville possède l’un des plus grands réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques au monde.

La ville de Lisbonne a oeuvré, depuis plusieurs années, au développement des espaces verts, sachant que plus de 300 hectares dédiés à ces espaces, dont la majorité est ouverte au public, ont été créés en 10 ans, avec l’existence de plus de 120 diverses espèces d’arbres dans toute la ville.

En outre, Lisbonne a été la première capitale européenne à signer, en 2016, la nouvelle Convention des Maires Européens pour le changement climatique et l’énergie, après avoir notamment réduit de 50% ses émissions de CO2, sa consommation d’énergie de 23% et sa consommation d’eau de 17%.

La capitale portugaise a été considérée, à juste titre, comme un modèle dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), démontrant que durabilité et croissance économique ne peuvent être dissociées l’une de l’autre.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui s’exprimait lors de la célébration de cet évènement, a souligné que la désignation de Lisbonne Capitale verte européenne pour 2020 revêt une signification extrêmement importante dans un monde où la volonté politique des grands émetteurs de matières polluantes fait défaut.

Cette distinction en cette période est particulièrement importante, car “c’est cette année que nous devons prouver que nous voulons mettre fin à la guerre que l’humanité a lancée contre la nature”, a estimé Guterres.

Le Secrétaire général de l’ONU a énuméré trois batailles qui, selon lui, sont en train de se perdre, à savoir la biodiversité, la préservation des océans et l’inversion des changements climatiques.

“Il est absolument indispensable d’inverser cet état de fait et 2020 est une année essentielle pour nous de réaliser ce changement”, a-t-il dit.

Dans son allocution, Guterres a noté qu’il existe une mobilisation mondiale qui est particulièrement optimiste quant à l’avenir, alors qu’il y a encore des gouvernements qui entravent l’action des villes et la transition vers une économie verte, appelant à une réelle volonté politique des grands pays qui sont les plus grands émetteurs de pollution.

Pour célébrer dans le vert cette manifestation, un total de 20.000 arbres ont été plantés dans diverses régions de la capitale portugaise.

A travers la plantation massive d’arbres, “nous améliorons nos parcs verts avec l’ambition d’atteindre 100.000 d’ici 2021 en vue d’offrir de meilleures conditions de vie à la population”, a souligné le maire de Lisbonne, Fernando Medina, lors d’une initiative qui a eu lieu dans un parc à Lisbonne où 6.000 arbres ont été plantés.

“Il s’agit d’un moment de partage et de mobilisation de chacun d’entre nous pour mener de telles actions durant cette année où Lisbonne a le privilège d’être la capitale verte européenne”, a-t-il ajouté.

Au total, il y avait plus de 4.500 personnes enregistrées dans cette opération de plantation, a-t-il fait savoir, notant que ces actions vont se poursuivre tout au long de l’année pour contribuer à combattre l’un des effets les plus négatifs du changement climatique, à savoir la vague de chaleur.

Pour sa part, le Premier ministre, Antonio Costa, a annoncé qu’à partir du 1er février prochain, tous les ministres ne circuleront à Lisbonne et dans la région métropolitaine qu’en voitures électriques, pour souligner symboliquement que la ville est une capitale verte européenne en 2020 et garantir la neutralité carbone, mais aussi pour servir d’exemple à tous les autres.

Lisbonne, qui s’engage également à être une ville de référence en termes de mobilité à l’horizon 2030 et de neutralité carbone d’ici 2050, s’est fixé pour objectifs de parvenir à la réduction des déplacements en voiture de 57% à 33%, la réduction des émissions de dioxyde de carbone de 60% et la réalisation de 100 mégawatts d’énergie photovoltaïque.

Lors de cette commémoration, la ville de Lisbonne prévoit de nombreuses initiatives et activités, tout au long de cette année, à travers l’organisation de diverses expositions, conférences et actions autour de la thématique de l’environnement.

La ville cherche également à développer l’éducation en matière d’environnement. Des programmes éducatifs pour les écoles primaires et secondaires de Lisbonne et une série d’initiatives visant à impliquer et sensibiliser des milliers de personnes aux questions écologiques seront mis en place durant cette année.

Le Portugal, qui parie sur l’économie verte, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement et le réchauffement climatiques, est l’un des Etats membres de l’UE, qui a été qualifié de champion en matière d’énergies renouvelables, puisque l’an dernier, 53% de l’énergie produite dans le pays provenaient de sources vertes. Le soleil qui est souvent au rendez-vous et le vent qui souffle fort de l’Atlantique offrent au pays un avantage majeur en termes d’énergies renouvelables.