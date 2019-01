L’ISESCO condamne le vol de manuscrits historiques par les milices houthies

Rabat – L’Organisation islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ISESCO) a fortement condamné dimanche le vol de manuscrits, de livres historiques et scientifiques et de trésors rares de la bibliothèque de la ville de Zabid, située à l’ouest de la République du Yémen.