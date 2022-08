A l’occasion de la Fête du Trône, le siège du ministère dominicain des AE se met aux couleurs du Maroc

mardi, 2 août, 2022 à 20:44

San Domingue – Le siège du ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine a été illuminé, en fin de semaine écoulée, aux couleurs du drapeau marocain, à l’occasion de la célébration du 23è anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Sur son compte Twitter, le ministère dominicain a dit s’associer au peuple du Royaume du Maroc pour célébrer le 23è anniversaire de l’intronisation de SM le Roi.

Par la même occasion, le drapeau marocain et le portrait de SM le Roi Mohammed VI ont rayonné sur les façades des édifices emblématiques de l’Etat mexicain de Jalisco.

La capitale de cet Etat de l’ouest mexicain, Guadalajara, s’est ainsi drapée des couleurs nationales et du portrait de SM le Roi, un geste symbolique par lequel les autorités locales ont tenu à accompagner le Royaume dans la célébration de cette glorieuse fête, rendant, par la même, un vibrant hommage aux liens d’amitié et de coopération unissant le Maroc et le Mexique.

Le drapeau marocain a été également hissé au son de l’hymne national dans plusieurs provinces et villes canadiennes, notamment Ottawa, Laval au Québec, Fredericton au Nouveau-Brunswick, Winnipeg au Manitoba et Edmonton en Alberta.