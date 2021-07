L’OIM facilite le retour volontaire de 113 migrants subsahariens de l’Algérie vers leurs pays d’origine

jeudi, 22 juillet, 2021 à 14:58

Alger – L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a annoncé, jeudi, avoir facilité, au cours de cette semaine, le retour volontaire et sécurisé de 113 migrants gambiens, libériens, sierra-léonais et sénégalais (dont 5 femmes, 87 hommes et 21 enfants) depuis l’Algérie grâce à deux vols spéciaux.