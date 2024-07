Londres : Célébration de la glorieuse Fête du Trône

mardi, 30 juillet, 2024 à 21:42

Londres – L’ambassade du Maroc au Royaume-Uni a organisé, mardi à Londres, une somptueuse réception à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette réception a été rehaussée par la présence d’éminentes personnalités, dont des représentants du gouvernement britannique, des membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes, des ambassadeurs de pays frères et amis, des universitaires et plusieurs autres personnalités du monde des affaires, des arts et de la culture.

La réception, qui s’est déroulée dans une atmosphère conviviale reflétant l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, a été l’occasion pour les participants d’exprimer leurs plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi en cette heureuse occasion.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a souligné que ”depuis Son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours placé le développement humain au cœur de Sa vision et l’autonomisation au centre de Son action”.

“Les réformes audacieuses lancées par le Souverain ont progressivement ouvert la voie à un avenir plus radieux, en renforçant les capacités des citoyens et des institutions, en consolidant nos valeurs de démocratie et d’État de droit, et en contribuant à libérer le potentiel de notre pays”, a-t-il indiqué.

Dans le cadre de la consolidation de l’État social, le Maroc consacre 40% de son Produit intérieur brut (PIB) à des réformes significatives, en particulier dans le secteur de la santé, avec l’objectif ambitieux de parvenir à une couverture sanitaire universelle et à une protection sociale pour chaque Marocain d’ici 2030, a assuré l’ambassadeur.

Dans le volet des infrastructures, M. Hajoui a cité l’exemple de Tanger Med, le plus grand port de la Méditerranée et de l’Afrique, qui “a transformé le Maroc en une plaque tournante mondiale pour le commerce”. “Sa Majesté le Roi a voulu créer une plateforme reliant le Maroc au reste de l’Afrique, et l’Afrique au monde”, a-t-il soutenu.

Dans ce sens, l’ambassadeur a rappelé que depuis 1999, Sa Majesté le Roi a effectué des visites dans plus de 30 pays d’Afrique, ce qui a donné lieu à plus de 1.000 accords de coopération, a-t-il détaillé, rappelant que plus récemment, le Souverain a lancé l’initiative atlantique qui vise à créer un espace commun de prospérité et à renforcer l’intégration régionale, en canalisant les opportunités maritimes offertes par l’Atlantique vers les pays africains enclavés du Sahel.

Par ailleurs, l’ambassadeur n’a pas manqué de saluer l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, soulignant que ces relations ”ont été forgées au cours de 800 ans d’histoire commune et d’amitié, sur la base des liens solides qui unissent nos deux monarchies et des relations privilégiées entre les deux familles Royales”.

Pour sa part, le secrétaire particulier principal de leurs majestés le Roi Charles III et la Reine Camilla, Sir Clive Alderton, a rappelé que l’amitié entre le Maroc et le Royaume-Uni et celle unissant les Souverains des deux pays ont tant contribué à élargir et à approfondir les relations entre les deux pays, qui découlent de huit siècles de liens entre les deux Royaumes.

“La relation chaleureuse entre les deux familles Royales est le fil conducteur des liens politiques, économiques et sociaux plus larges qui nous unissent tous ensemble”, a assuré Sir Clive Alderton, qui avait occupé le poste d’ambassadeur britannique au Maroc.

La réception, qui a été marquée par l’organisation d’une exposition de photographies marquant les moments clés du règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a également été bercée par la voix de la talentueuse chanteuse Nabila Maan, qui a gratifié les convives de rythmes mélodieux puisés dans le vaste répertoire marocain.