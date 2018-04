L’Onu encourage les filles à se spécialiser dans les TIC

vendredi, 27 avril, 2018 à 8:51

New York – A l’occasion de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC (26 avril), l’Onu incite les jeunes filles et les femmes à envisager des études et carrière dans la filière du numérique sous le thème “Elargir les horizons, faire évoluer les mentalités”.