L’ONU lance la campagne “Pause” pour mettre fin à la désinformation virale sur le coronavirus

mercredi, 1 juillet, 2020 à 8:55

Nations-Unies (New York) – Dans le cadre de l’initiative «Vérifié», l’ONU lance la campagne Pause¸ qui invite les utilisateurs des réseaux sociaux à s’arrêter et à réfléchir à ce qu’ils vont partager. L’idée est que ce moment de réflexion servira à rejeter les contenus qui sont faux, qui n’ont rien à voir avec la science ou les faits avérés et qui empêchent le dialogue serein dont toute société a besoin pour traiter efficacement de la Covid-19.