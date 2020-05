L’ONU rend hommage aux travailleurs essentiels qui maintiennent le monde en marche

vendredi, 1 mai, 2020 à 14:09

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a rendu hommage aux travailleurs essentiels “qui contribuent à maintenir nos sociétés en état de marche” en pleine pandémie de COVID-19, à l’occasion de la Journée internationale du Travail célébrée le 1er mai de chaque année.

“De nombreux pays mettent aujourd’hui à l’honneur les travailleurs. Cette année, alors que la pandémie de COVID-19 sévit autour de nous, celles et ceux qui trop souvent peinaient dans l’ombre apparaissent au grand jour”, a dit M. Guterres dans un message à cette occasion.

“Peut-être comme jamais auparavant, nous réalisons le rôle que jouent les travailleurs essentiels, qui contribuent à maintenir nos sociétés en état de marche. C’est grâce à eux que la nourriture parvient jusqu’à nos tables ou nos marchés, grâce à eux que nos transports en commun et, bien évidemment nos hôpitaux et nos systèmes de santé, fonctionnent”, a relevé le chef de l’ONU.

“Nous n’oublions pas non plus les très lourdes conséquences de la pandémie pour les travailleurs du monde entier”, a-t-il souligné, rappelant que l’Organisation internationale du Travail a estimé cette semaine que la population active mondiale perdra l’équivalent de plus de 300 millions d’emplois.

Tandis que nous tâchons de reconstruire en mieux dans le sillage de cette pandémie, le bien-être de chacun doit être au cœur des politiques économiques et sociales et les personnes les plus marginalisées doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, a plaidé le Secrétaire général.

“Nous pouvons façonner une mondialisation équitable, fondée sur l’égalité, la durabilité et la justice. Pour cela, nous devons honorer la dignité du travail, pas seulement en paroles, mais en actes, pas seulement un jour par an, mais chaque jour”, a-t-il conclu.