L’ONU souligne l’impératif humanitaire de protéger les réfugiés syriens au Liban

samedi, 23 juillet, 2022 à 18:58

Nations Unies (New York) – Dans un contexte d’effondrement économique sans précédent, protéger les Libanais vulnérables ainsi que les réfugiés syriens est un «impératif humanitaire et moral », a indiqué la Coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies pour le Liban, Najat Rochdi.