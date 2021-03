L’opposition vénézuélienne envoie un rapport à l’ONU sur les violations des droits humains lors d’une opération militaire

dimanche, 28 mars, 2021 à 23:28

Caracas – L’opposition vénézuélienne a annoncé avoir adressé un rapport à la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, avec des témoignages de violations des droits de l’Homme lors d’une opération militaire dans l’État d’Apure (ouest), à la frontière avec la Colombie.

Les affrontements entre l’armée du régime chaviste de Nicolas Maduro et des groupes paramilitaires colombiens, notamment des dissidents des FARC, ont obligé plus de 4.000 Vénézuéliens à se réfugier en Colombie. Les chiffres sur les victimes et la nature de l’opération sont contestés par l’opposition.

“Votre témoignage est parvenu au bureau de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Michelle Bachelet”, a assuré l’ancienne députée de l’opposition Delsa Solórzano à un membre d’une famille décédée dans ce conflit.

Solórzano a souligné que le rapport a été remis “aux personnes qui représentent” Bachelet au Venezuela et qu’il sera également transmis à d’autres organisations internationales qui veillent au respect des droits de l’Homme.

“Nous avons fait une longue enquête, nous avons recueilli des témoignages et nous avons parlé avec de nombreuses personnes. Nous avons des dizaines de témoignages”, a ajouté l’opposition.

Des ONG locales ont demandé une enquête pour savoir s’il y avait eu violation des droits de l’Homme après la mort de cinq personnes dans le cadre de l’opération des forces armées vénézuéliennes à Apure, après quelques témoignages affirmant que ces personnes n’étaient pas des combattants, mais de simples paysans.

Bogota accuse régulièrement son voisin de servir de refuge à des rebelles de l’Armée de libération nationale (ELN) et à des dissidents de l’ancienne guérilla des FARC.

La Colombie et le Venezuela, que sépare une frontière poreuse de 2.200 km, ont rompu leurs relations diplomatiques depuis que Bogota a reconnu l’opposant Juan Guaido comme président par intérim début 2019, à l’instar d’une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis.