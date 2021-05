L’UA condamne fermement les bombardements israéliens à Ghaza et les attaques contre les fidèles dans la mosquée Al-Aqsa

mardi, 11 mai, 2021 à 19:03

Addis-Abeba – L’Union africaine a condamné fermement les bombardements israéliens dans la bande de Ghaza et les violentes attaques contre les fidèles dans la mosquée Al-Aqsa.

Dans une déclaration publiée mardi, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement les bombardements dans la bande de Ghaza qui ont fait plus de 21 morts parmi les Palestiniens, et les violentes attaques dans la mosquée Al-Aqsa commises par les forces de sécurité israéliennes contre des fidèles palestiniens blessant 300 d’entre eux pendant ce mois sacré de Ramadan.

Le Président de la Commission réaffirme que les actes de l’armée israélienne, y compris la poursuite des expulsions forcées et illégales des Palestiniens de leurs maisons à Al Qods-Est, constituent une violation flagrante du droit international et aggravent encore la tension dans la région, compliquant la recherche d’une solution juste et durable au conflit.

Le Président de la Commission réitère le soutien ferme et constant de l’Union africaine aux côtés du peuple palestinien dans sa quête légitime d’un Etat indépendant et souverain avec Al-Qods-Est pour capitale.

Il appelle en outre à des efforts internationaux pour trouver une solution juste et durable au conflit, fondée sur l’existence de deux Etats.