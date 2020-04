L’UE adopte un “paquet bancaire” pour faciliter l’octroi de prêts aux ménages et entreprises

mardi, 28 avril, 2020 à 13:12

Bruxelles – La Commission européenne a adopté mardi un “paquet bancaire” destiné à faciliter l’octroi de prêts aux ménages et aux entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne (UE) dans le cadre de sa riposte à la crise liée à la pandémie du Covid-19.

Selon un communiqué de l’exécutif européen, l’objectif de ce paquet est de “faire en sorte que les banques puissent continuer à prêter de l’argent pour soutenir l’économie et contribuer à atténuer les répercussions économiques majeures du coronavirus”.

Le paquet bancaire comprend “une communication interprétative sur les cadres comptable et prudentiel de l’UE, ainsi que des modifications ciblées des règles bancaires de l’UE, à titre de solutions à court terme”, précise l’exécutif européen qui estime que grâce aux règles mises en place à la suite de la crise financière, les banques européennes “sont désormais plus résilientes et mieux préparées à faire face aux chocs économiques”.

Rappelant que les règles de l’UE autorisent les banques et leurs autorités de surveillance à agir de manière souple mais responsable dans les situations de crise économique, afin de soutenir les particuliers et les entreprises, notamment les PME, il souligne que le nouveau règlement met également en œuvre certaines modifications ciblées visant à “maximiser la capacité des établissements de crédit à prêter, ainsi qu’à absorber les pertes liées à la pandémie de coronavirus, tout en maintenant leur résilience”.

“Nous utilisons pleinement la flexibilité qu’offrent les règles bancaires de l’UE et proposons des modifications législatives ciblées pour permettre aux banques de maintenir ouvertes les vannes de liquidités, de manière à ce que les ménages et les entreprises puissent obtenir les financements dont ils ont besoin”, a expliqué le vice-président exécutif pour une économie au service des personnes à la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, cité dans le communiqué.

Ce dernier a, par ailleurs, annoncé le lancement prochainement d’une série de tables rondes réunissant des représentants des consommateurs et des entreprises avec le secteur financier, afin de répondre aux besoins les plus urgents des citoyens et des entreprises de l’UE.

En outre, la Commission européenne étudiera avec le secteur financier européen les moyens d’élaborer de bonnes pratiques qui permettraient d’apporter un soutien accru aux particuliers et aux entreprises.

“La réponse de l’UE à cette crise doit être coordonnée, afin d’éviter une fragmentation entre États et de garantir des conditions de concurrence équitables”, conclut l’exécutif européen.