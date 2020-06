L’UE lève les restrictions de voyage pour une quinzaine de pays tiers, dont le Maroc

mardi, 30 juin, 2020 à 15:34

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté régionale de Nador ont interpellé, lundi, un individu âgé de 60 ans, aux antécédents judiciaires dans la contrefaçon et la contrebande, pour son implication présumée dans une affaire de préparation et trafic de boissons alcoolisées et atteinte à la santé publique.