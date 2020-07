L’UE retire l’Algérie de sa liste des pays tiers pour lesquels elle recommande une levée des restrictions de voyage

jeudi, 30 juillet, 2020 à 17:02

Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône vient confirmer et accélérer le processus de développement modernisateur engagé par le Royaume dans une conjoncture marquée par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales, souligne le think-tank mexicain “NejMaroc”.