L’Unesco tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation des agressions contre les journalistes couvrant des manifestations

lundi, 14 septembre, 2020 à 12:13

Le débat sur l’insécurité a refait surface dans les discours politiques de la rentrée en France, suite à une série d’agressions survenues pendant l’été et qui ont choqué l’opinion publique, alors que le pays est confronté à une crise sanitaire sans précédent due à l’épidémie du coronavirus et ses répercussions économiques et sociales tant redoutées.