L’Union africaine condamne dans les termes les plus forts l’attentat terroriste qui a fait plus de 100 morts à Mogadiscio

dimanche, 30 octobre, 2022 à 10:07

Addis-Abeba – L’Union africaine a condamné dans les termes les plus forts l’attentat terroriste survenu samedi à Mogadiscio ayant fait plus de 100 morts et a exprimé sa solidarité avec la Somalie.