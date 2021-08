L’Union des Comores exprime “sa préoccupation” face à la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc

lundi, 30 août, 2021 à 10:44

Moroni – L’Union des Comores a exprimé sa préoccupation face à la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc.

Dans un communiqué, le ministère comorien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la diaspora et de la francophonie indique avoir “appris la décision des autorités algériennes de rompre leurs relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc, à partir du 24 août 2021”, exprimant “sa préoccupation” face à cette situation qui ne peut que fragiliser la paix et la stabilité entre deux pays voisins.

Le communiqué souligne également que le ministère émet le vœu de voir les deux pays reprendre, très rapidement, la voie du dialogue en vue d’un apaisement de la situation et du rétablissement des relations inter-maghrébines.