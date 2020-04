Lutte contre le Covid-19, le Portugal passe à la vitesse supérieure

jeudi, 2 avril, 2020 à 15:01

Par Karim Naji.

Lisbonne – En décidant le prolongement de l’état d’urgence jusqu’au 17 avril, suite à la pandémie du nouveau coronavirus, le Portugal passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre cette crise sanitaire mondiale.

Le Portugal où les premiers cas confirmés du Covid-19 ont été enregistrés le 2 mars, est en état d’urgence depuis le 19 mars dernier, une mesure inédite qui n’a pas été prise depuis l’avènement de la démocratie en 1974.

Les Portugais sont ainsi sommés de rester chez eux et de ne sortir qu’en cas de nécessité dans un pays où l’ensemble des commerces, cafés, restaurants et lieux de divertissement et de loisir ont été fermés, à l’exception des supermarchés, pharmacies, hôpitaux, banques et stations service.

L’exécutif socialiste “a émis un avis favorable au prolongement de l’état d’urgence dans les termes du décret qui lui a été soumis par le président de la République”, et qui doit être approuvé jeudi par le Parlement, a déclaré à la presse le Premier ministre Antonio Costa.

Les mesures de restriction des mouvements de la population et de réduction de l’activité économique représentent “un effort qui a donné des résultats”, s’est-il félicité, tout en saluant le comportement “exemplaire” de ses compatriotes.

L’état d’urgence, qui a permis le confinement des citoyens, une restriction stricte de leur déplacement et la suspension temporaire de la liberté de circulation, est une mesure exceptionnelle qui ne peut pas être décrétée pour des périodes supérieures à deux semaines, mais qui reste renouvelable à chaque fois que nécessaire.

Par ailleurs, les services du transport ont été réduits au minimum: 30% du métro et 40% des bus et des transports fluviaux, alors que le nombre maximum de passagers transportés est fixé à un tiers de la capacité du véhicule (bus, métro, bateau, tramway).

En vertu de l’Etat d’urgence, les citoyens sont invités à rester chez eux et à ne se déplacer que pour faire des courses de première nécessité, se rendre sur leur lieu de travail lorsque le télétravail n’est pas possible, se rendre à la pharmacie ou chez le médecin, aller à la banque ou aux assurances.

Ils sont également autorisés à se déplacer pour raisons familiales, aider les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les enfants, les parents, les personnes âgées ou autres personnes à charge, pour l’accomplissement du partage de la responsabilité parentale, ou encore pour pratiquer une activité physique, de courte durée, à proximité du domicile, seul ou au maximum à deux.

Quant aux personnes de plus de 70 ans ou souffrant de pathologies graves, elles doivent rester chez elles, alors que la plupart des chaînes de magasins alimentaires ont mis en place des horaires spéciaux pour les personnes âgées de plus de 65 ans et un autre créneau pour les personnels devant continuer à travailler (personnels soignants, pompiers, techniciens).

En dépit de l’instauration de l’état d’urgence, diverses violations des règles en vigueur ont été signalées dans différentes régions du pays.

En effet, des dizaines de personnes ont été arrêtées récemment au Portugal pour violation de l’état d’urgence décrété en raison de la pandémie du Covid-19, selon le ministère de l’Intérieur.

Les forces de l’ordre avaient procédé ainsi à l’arrestation de 84 personnes dans différentes régions du pays pour désobéissance sous l’état d’urgence décrété le 22 mars suite au nouveau coronavirus.

Ces personnes ont été arrêtées pour avoir enfreint les règles en vigueur en cette période exceptionnelle, violation de l’obligation de confinement et pour d’autres cas de désobéissance ou de résistance.

Par ailleurs, 1.600 établissements ont été fermés pour non-respect des règles établies dans le cadre de l’état d’urgence, ayant enfreint les normes temporaires mises en place pour garantir la sécurité de la clientèle.

Le ministère de l’Intérieur a de nouveau appelé les citoyens au “strict respect des mesures imposées par l’état d’urgence”, en tenant compte de la nécessité de contribuer tous à endiguer la prolifération du covid-19.

Le Portugal compte actuellement 8.251 cas confirmés du Covid-19, alors que 43 patients ont été déclarés guéris, selon la Direction générale de la santé (DGS).

Par ailleurs, le bilan épidémiologique publié par la DGS fait état de 187 décès, 27 de plus que la veille (+ 16,9%), alors que le nombre d’infections confirmées représente une augmentation de 808 par rapport aux dernières 24 heures (+10,9%).

Le Portugal figure toutefois parmi les pays qui ont réagi rapidement pour faire face à la prolifération du nouveau coronavirus, selon les conclusions d’une récente étude.

Il a été plus rapide à prendre une série de mesures pour lutter contre le Covid-19 que l’Espagne, l’Italie ou encore le Royaume-Uni, indique une étude comparative réalisée par les auteurs du Baromètre Covo-19, en partenariat avec l’École nationale de santé publique (ENSP).

Par rapport à d’autres pays européens, le Portugal a pris des mesures plus tôt, compte tenu du nombre de personnes infectées, du nombre de décès et des jours qui se sont écoulés depuis l’apparition des 50 premiers cas.