M. Abdellatif Ouahbi s’entretient à Djeddah avec son homologue saoudien

mardi, 20 septembre, 2022 à 12:00

Djeddah – Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a eu des entretiens, lundi à Djeddah, avec son homologue saoudien, Walid bin Mohammed Saleh Al Samaani, dans le cadre du raffermissement des relations amicales entre les deux Royaumes et pour donner une nouvelle et forte impulsion aux liens unissant le Maroc et ses pays frères du Golfe.