Maha Bouhaous, une “ambassadrice glamour” qui répand les secrets de la beauté marocaine en Asie

vendredi, 6 mars, 2020 à 11:58

– Par: Nadia El Ahmar –

Kuala Lumpur – Soigneusement transmis de mère à fille depuis belle lurette, les rituels pour se faire belle constituent une fierté pour la femme marocaine. C’est le cas justement de Maha Bouhaous, une ambassadrice glamour qui veille à concocter les meilleurs produits et recettes naturelles de beauté, du Maroc jusqu’à… Kuala Lumpur, voire toute l’Asie.

Tirant profit de la générosité du sol marocain qui offre une myriade de plantes et de produits du terroir à vertus thérapeutiques et médicinales, Maha a emprunté le chemin de l’entreprenariat après que le destin l’a emmené en Malaisie pour s’y installer aux côtés de son mari. En 2018, elle a créé “Ladune Beauty”, une marque de produits de beauté et cosmétiques haut de gamme aux recettes et ingrédients importés du Maroc.

“Partager avec le monde notre amour pour les traditions et les rituels de mise en valeur de la beauté de la femme marocaine a toujours été notre passion. Chez Ladune, nous sommes plus qu’une simple marque de cosmétiques. Notre objectif est de faire ressortir cette beauté naturelle en utilisant les ingrédients les plus purs, les plus thérapeutiques et les plus luxueux que le Maroc puisse offrir”, confie à la MAP cette spécialiste marocaine en cosmétiques.

Et il y a de quoi. La très prisée huile d’argan cosmétique pure à 100%, utilisée depuis des siècles par nos ancêtres amazighs, constitue pour “Ladune” un produit phare qui permet de faire parler, comme il se doit, l’authenticité des autres produits de beauté marocains commercialisés, aussi bien en Malaisie qu’en Asie.

Interrogée sur ce qui distingue ses produits comparativement à l’offre déjà existante sur le marché malaisien, l’entrepreneure marocaine a expliqué que sa gamme de produits jouit d’une image de marque réputée sur le marché de Kuala Lumpur grâce à la très bonne qualité des ingrédients, précisant que sa clientèle vise à percer les secrets de la beauté marocaine.

“Nous estimons que les produits de beauté relèvent du luxe. Le parfum, le toucher et l’énergie inhérente à nos produits sont délibérément et soigneusement conçus pour garantir que votre expérience beauté fasse toujours ressortir le meilleur de vous-même, le plus naturellement possible”, explique Maha avec enthousiasme, précisant qu’un bel emballage recyclable, qui s’inscrit dans le cadre de l’approche environnementale et durable de sa compagnie, distingue également sa gamme des autres produits de beauté sur le marché.

Forte de ses études en marketing, cette passionnée du bien-être féminin a fait part de son ambition d’élargir son offre, tout en stimulant la demande d’une clientèle curieuse et assoiffée des dernières nouveautés sur le marché asiatique qui compte des milliards de consommateurs.

Étant donné que sa gamme de produits répond parfaitement aux normes internationales de qualité, la fondatrice de Ladune a estimé que ses nouveaux produits, dont l’entrée sur le marché va se développer naturellement, seront bien positionnés pour bénéficier de l’avantage du premier arrivé.

L’introduction des huiles essentielles et de masques à base de henné et de l’argile pour mieux prendre soin de son visage ou de son corps est bien envisageable, outre des solutions et des sérums servant à purifier, rafraîchir et hydrater la peau à base de l’eau de fleurs, a révélé cette jeune entrepreneure, maman de Nuha (9 ans) et de Muhammad-Rayyan (7 ans).

S’agissant des principaux défis rencontrés, Maha Bouhaous, a évoqué l’arsenal juridique régissant l’activité, précisant que la Malaisie veille à travers un code juridique spécifique pour protéger ses consommateurs. En se conformant à cette réglementation stricte, son entreprise veille à choisir avec soin “des partenaires de taille qui portent les mêmes valeurs de la marque marocaine, de manière à préserver les normes élevées qu’elle s’est fixées dès le départ vis-à-vis du marché et de ses clientes”.

Animée d’une grande ambition, cette femme d’affaires fassie ambitionne, lors des dix prochaines années, d’ériger sa structure à la tête des entreprises marocaines du secteur cosmétique opérant en Asie. Elle envisage également d’intégrer en amont l’entreprise dans le processus d’approvisionnement en matières premières et produits de terroir marocains.

Concernant la condition féminine au Maroc, Maha Bouhaous a mis en avant les exemples éloquents et concrets de l’émancipation de la femme marocaine, aussi bien sur la scène politique et économique que sur le plan socio-culturel et sportif.

“Grandir au Maroc nous a permis en tant que femmes de comprendre la nature des choses. En alliant notre héritage, l’expérience professionnelle et une réponse adaptée aux exigences du marché local, nous sommes capables de créer des entreprises prospères dans de nombreux domaines”, a jugé Maha, tout en saluant le fort engagement de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la femme marocaine et de la promotion de ses droits.

“La femme marocaine a su marquer de son empreinte des réalisations singulières aux quatre coins du monde, tous secteurs confondus”, a affirmé Maha Bouhaous, qualifiant la Marocaine d’une “vraie guerrière” qui fait la fierté de toute une nation.