Manama: Démarrage des travaux préparatoires du 33ème sommet arabe avec la participation du Maroc

samedi, 11 mai, 2024 à 14:27

Manama – Les travaux préparatoires du 33ème Sommet arabe, prévu jeudi prochain, ont débuté, samedi à Manama au Royaume du Bahreïn, par une réunion du Conseil économique et social, au niveau des hauts responsables.

Le Maroc est représenté par une délégation composée notamment du chef de division des relations avec le Monde arabe et islamique au ministère de l’Economie et des Finances, Abdessamad Hamraoui, du Représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Essallay, ainsi que du chef de division des Organisations Arabes et Islamiques au ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Abdelali Al-Jahed.

La réunion a porté sur la présentation du rapport du Secrétaire général de la Ligue arabe sur l’action économique et sociale arabe commune, la discussion du plan de gestion d’urgence pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l’agression israélienne contre la Palestine, ainsi que sur les progrès réalisés pour l’établissement de la Grande zone de libre-échange arabe et l’Union douanière arabe.

Le Conseil a également discuté de la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité, de celle relative à la formation et à l’enseignement technique et professionnel, ainsi que de la coopération arabe dans le domaine de la technologie financière et de l’innovation numérique.