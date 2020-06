Manifestations pro et anti-gouvernement dans plusieurs villes brésiliennes

dimanche, 7 juin, 2020 à 21:30

Brasília-Des manifestations pour et contre le gouvernement du président Jair Bolsonaro ont été organisées, dimanche, dans plusieurs villes brésiliennes dans un climat plutôt pacifique, mais sur fond de profondes divergences politiques et d’accélération de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans la capitale Brasília, des centaines de personnes opposées au Chef de l’Etat se sont rassemblées devant la Bibliothèque nationale avant de se diriger vers l’esplanade des ministères.

La manifestation, qui a rassemblé environ 3.000 personnes, a été la plus grande des opposants ces dernières semaines dans la capitale du Brésil, troisième pays avec le plus de décès dus au Covid-19 (plus de 36.000).

À l’autre extrémité de l’Esplanade, un groupe qui manifeste régulièrement les weekends en faveur du président Bolsonaro a également marché notamment contre les institutions “qui entravent les actions de l’Exécutif et du Chef de l’Etat.

Le ministre chargé de la sécurité institutionnelle, le général Augusto Heleno, a salué certains partisans et membres des forces de sécurité qui ont empêché les deux manifestations de se croiser. Bolsonaro est sorti également de sa résidence officielle, pour saluer des partisans qui se sont rendus sur place.

Les deux manifestations ont été dispersées pacifiquement par la police et il n’y a pas eu de troubles comme ceux survenus il y a une semaine à Sao Paulo, lorsque des heurts ont éclaté entre des groupes opposés et favorables au président brésilien sur l’Avenue Paulista.

D’autres manifestations ont été organisées dans diverses villes, notamment à Rio de Janeiro et à Sao Paulo.

À Sao Paulo, la ville la plus peuplée du pays, la Justice a interdit des manifestations de pro et anti-gouvernement prévues ce dimanche au même endroit.

Ainsi, les partisans de Bolsonaro se sont réunis sur l’avenue centrale Paulista et ceux opposés au gouvernement, deux heures plus tard, à une place à près de cinq kilomètres.