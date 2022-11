Marche Verte : un média argentin souligne les “succès de la diplomatie marocaine en défense de l’intégrité territoriale”

mardi, 8 novembre, 2022 à 21:09

Santiago – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte « ratifie » une fois de plus la détermination ferme et la volonté inébranlable de mener à bien l’ensemble des projets initiés dans la région du Sahara, a affirmé le juriste et ex-député chilien, Roberto Leon.