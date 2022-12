Le Maroc au Mondial: Naissance d’une équipe de héros pour le monde arabe (médias nord-américains)

samedi, 10 décembre, 2022 à 21:41

La qualification historique et bien étudiée des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 aux dépens de l’équipe du Portugal, a été accueillie avec liesse et explosions de joie par les membres de la communauté marocaine établie à Dakar et aussi par les citoyens sénégalais et d’autres diverses nationalités.