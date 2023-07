Le Maroc, des efforts sans relâche pour faire de l’Afrique un continent de paix et de prospérité

vendredi, 28 juillet, 2023 à 12:15

.(Par Driss SABRI).

Addis-Abeba – Conforté par une présence agissante et crédible au sein de l’Union africaine (UA), le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, œuvre sans relâche pour faire de l’Afrique un continent de paix, de stabilité et de prospérité au service des intérêts du citoyen africain.

Porteuse de grands espoirs pour l’Afrique et le citoyen africain, la Vision Royale de l’action africaine commune, fondée sur une approche multidimensionnelle : Paix, Sécurité et Développement, a été consacrée par des actions concrètes qui ont touché plusieurs domaines avec un impact positif sur la vie quotidienne des populations du continent.

De la santé à l’éducation en passant par la formation, l’instauration de la paix et la stabilité, les actions humanitaires, les investissements et le développement socio-économique, la Vision Royale pour une Afrique prospère au service du citoyen africain porte déjà ses fruits, comme en témoigne le mégaprojet du gazoduc Nigeria-Maroc ou encore la présence du Groupe OCP dans plusieurs pays africains, ainsi que des banques et d’autres entreprises privées, réalisant ainsi des investissements d’une grande importance pour le citoyen africain.

Conformément à la Vision de SM le Roi, le Maroc a multiplié les initiatives et intensifié les efforts particulièrement depuis le retour du Royaume à sa famille institutionnelle africaine, en défendant les intérêts de l’Afrique et en promouvant le développement du Continent, à travers des actions concrètes entreprises dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud.

Cette Vision Royale pour une Afrique stable, prospère et en paix a été concrétisée sur le terrain à travers notamment le partage avec les pays africains frères de l’expérience et de l’expertise du Royaume dans plusieurs domaines, dans le cadre d’une coopération Sud-Sud dynamique et efficiente.

Elle consolide aussi l’attachement du Royaume au continent africain, comme l’avait affirmé SM le Roi Mohammed VI dans le message adressé à la Conférence de lancement du Forum africain des investisseurs souverains “ASIF”, tenu à Rabat.

Dans ce message, le Souverain avait souligné : “En effet, l’Afrique est un choix de cœur et de raison. C’est un choix clair et volontariste, matérialisé par Notre engagement à travers de nombreuses initiatives qui dynamisent et promeuvent la coopération et le développement économique interafricain. Un choix de faire aujourd’hui de l’investissement un moteur de développement économique et social et d’intégration régionale et continentale en Afrique».

Depuis son retour à l’organisation panafricaine, le Maroc, sous le leadership visionnaire de SM le Roi, est très actif au sein de l’UA avec une grande présence dans les organes de l’Union.

Cette présence forte a été mise en exergue par le rapport annuel sur les activités de l’UA et ses organes pour la période janvier-décembre 2022, présenté au 36è Sommet de l’Union, le Maroc étant cité 21 fois dans ce document de l’Union.

Le rapport de l’UA au titre de 2022 fait référence principalement à l’observatoire africain des migrations où l’organisation panafricaine reconnaît l’engagement du Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI pour améliorer la gouvernance de la migration en Afrique et le résumé analytique du Rapport de Sa Majesté le Roi en sa qualité de Champion de l’Union africaine sur les questions de la migration.

Le rapport met en exergue la «policy conference » de Tanger sur le triple nexus paix, sécurité et développement qui a été sanctionnée par la Déclaration de Tanger, le workshop sur l’observation des élections en Afrique tenu à Rabat et l’extrait du tweet du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, félicitant les Lions de l’Atlas pour leur qualification en demi-finale de la Coupe du Monde.

Le document de l’UA cite également l’élection du «Presiding Officer» de l’ECOSOCC, du Maroc, et la retraite des ministres des finances (F15) à Rabat.

La présence forte du Maroc est aussi illustrée par une solidarité agissante avec les pays du Continent. Ainsi, dès le début de la pandémie de la Covid-19, SM le Roi avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères. L’engagement royal est également concrétisé par les actions du Maroc pour préserver la sécurité alimentaire, à travers notamment l’initiative AAA de l’adaptation de l’agriculture africaine.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, œuvre aussi pour le maintien de la paix et la sécurité en Afrique, comme en témoigne la contribution active du Royaume aux différentes missions déployées dans le Continent, en plus du volet humanitaire avec le déploiement de plusieurs hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne ces dernières années.

En matière de lutte contre les changements climatiques, les actions du Maroc en faveur de l’Afrique ne sont plus à démontrer, le Royaume ayant accordé une grande importance à la question environnementale en Afrique.

Le Sommet africain de l’action, tenu en marge de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22) organisée à Marrakech en 2016, illustre l’engagement du Maroc pour la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques en Afrique.

Le Sommet avait fixé trois priorités pour l’action climatique en Afrique : la Commission Climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo, la Commission Climat pour la région du Sahel et la Commission Climat des petits États insulaires.

La Vision Royale de l’action africaine commune, qui place les intérêts vitaux du Continent et des citoyens africains au centre de ses préoccupations, accorde aussi une place de choix à la jeunesse. En concrétisation des actions que SM le Roi ne cesse d’entreprendre en faveur la jeunesse, le Maroc abrite le siège de l’Union panafricaine de la Jeunesse reconnue par les organes délibérants de l’UA comme organisme continental chargé de coordonner les organisations des jeunes et comme point focal de l’Union en ce qui concerne les questions de la jeunesse.

Sur le plan social, l’ouverture à Rabat de l’Observatoire Africain des Migrations, suite à la proposition de SM le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Leader de l’Union africaine sur la question de la migration, vient couronner l’engagement africain du Royaume.

Le Maroc a multiplié les actions et les efforts pour un Continent prospère par des actions concrètes, illustrées notamment par les multiples Visites Royales entreprises par le Souverain dans plusieurs pays africains et la signature de près d’un millier d’accords et de conventions de coopération entre le Royaume et ses partenaires africains.

L’engagement africain du Maroc a été également consacré par la ratification de plusieurs traités d’importance stratégique qui s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la Vision Royale d’action africaine commune.

Les initiatives du Royaume pour l’action africaine commune s’illustrent également par la forte présence du Maroc dans les organes de l’organisation panafricaine à l’image de son deuxième mandat de trois ans après celui de 2018-2020 au sein du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA.

Le Maroc assure aussi la première vice-présidence du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la Planification économique et l’Intégration de l’Union Africaine pour la période 2021-2023.

Le Royaume a en outre assuré la présidence du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources Minières de l’Union et la première vice-présidence du Comité technique spécialisé CTS 8 Fonction Publique, Collectivités Locales, Développement Urbain et Décentralisation.

Le Royaume a aussi siégé au tribunal administratif de l’UA avec une Magistrate.