Le Maroc entame son processus d’Association au nouveau Programme-Cadre de l’UE “Horizon Europe”

lundi, 12 avril, 2021 à 21:50

Rabat – Le Maroc a entamé son processus d’Association au Programme européen “Horizon Europe” de l’Union européenne (UE), doté d’un budget global de 95,5 milliards d’euros, au titre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027, dans le cadre du renforcement des relations de coopération unissant les deux parties.

Les chercheurs marocains pourront avoir accès aux appels à projets du Programme “Horizon Europe”, ouverts aux chercheurs des États membres de l’UE et aux autres pays associés audit Programme-Cadre, en tant que partenaires ou coordonnateurs des projets soumis, indique un communiqué conjoint du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique et de l’UE.

C’est, ainsi, qu’étant en phase d’association à “Horizon Europe”, le Maroc figure, dès à présent, en tant que “Pays Associé”, parmi les pays éligibles à un financement de l’UE dans le cadre des premiers appels à projets portant sur la santé et les infrastructures de recherche, qui viennent d’être publiés sur le portail de la Commission européenne, précise-t-on.

A ce titre, poursuit la même source, les entités de recherche marocaines peuvent postuler désormais auxdits appels qui concernent quatre actions spécifiques dans le cadre de la réponse de l’UE à la pandémie de COVID-19 et à la propagation croissante des variants du SARS-CoV-2, et ouverts du 13 avril au 6 mai 2021, à savoir “HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01: FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases”, doté d’un budget de 12.000.000 €, “HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02: Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics”, doté d’un budget de 21.000.000 €, “HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment”, doté d’un budget de 60.000.000 € et “HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02: Cohorts united against COVID-19 variants of concern”, doté d’un budget de 30.000.000 €.

Compte tenu de la “Déclaration conjointe de l’Union européenne et du Maroc” de juin 2019, faisant état de la mise en place d’un “Espace de connaissances partagées”, le Maroc vient de franchir une étape charnière en matière de recherche scientifique, en partenariat avec l’UE, qui lui permettra désormais de participer à tous les appels à projets qui seront programmés dans le cadre de “Horizon Europe” et d’accroître ainsi la participation des structures de recherche marocaines, laquelle consistait, dans le cadre du Programme de recherche européen “Horizon 2020”, en 69 projets financés, à hauteur de 6,88 millions d’euros.

Le statut de “Pays Associé” audit Programme permettra, non seulement d’améliorer l’attractivité et la visibilité des structures de recherche marocaines vis-à-vis de leurs homologues européennes, mais également d’encourager et de faciliter leur rapprochement avec les Etats membres de l’UE, les entreprises, les ONG et les partenaires sociaux dans un objectif de valorisation de la recherche et de transfert technologique, conclut le communiqué.