Le Maroc fait don d’engrais aux petits agriculteurs du Guatemala

lundi, 20 mai, 2024 à 17:23

Guatemala City – Le Maroc a fait don d’engrais au profit de petits agriculteurs du Guatemala, dans le cadre du soutien aux efforts visant la réduction de la pauvreté et la malnutrition dans certaines régions de ce pays d’Amérique centrale.

Une cérémonie présidée dans la province de Totonicapán, par l’ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri, et le ministre guatémaltèque de l’Agriculture, Maynor Estrada, a marqué la première phase de distribution de cette donation de 200 tonnes de fertilisants.

Environ 10000 familles, réparties sur sept provinces guatémaltèques, bénéficieront de ce don, indique un communiqué de la mission diplomatique marocaine à Guatemala City.

A cette occasion, le ministre guatémaltèque de l’Agriculture a demandé à M. Louajri de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI la gratitude et les remerciements sincères du président de la République et du peuple guatémaltèque, pour ce geste aimable et généreux.

M. Estrada a également fait part de sa profonde reconnaissance pour ce don qui vient soutenir les efforts de son département en matière de développement rural et appuyer la mise en œuvre du plan gouvernemental de réduction de la pauvreté et de la malnutrition dans certaines régions du pays.

Pour sa part, la gouverneure de Totonicapan, Delfina Garcia, a exprimé sa considération pour le don octroyé par le Maroc, qui bénéficiera aux habitants et aux agriculteurs de sa région, qui dépend fortement de l’agriculture de subsistance.

La responsable a souligné que cette initiative généreuse contribuera à réduire l’isolement de la province et apportera un soutien fort aux efforts du gouvernement visant à améliorer la production et à parvenir à l’autosuffisance.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc s’est réjoui de sa participation à cet événement qui met en exergue l’engagement du Royaume à renforcer sa coopération avec le gouvernement guatémaltèque dans tous les domaines, notamment celui de l’agriculture et de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition.

M. Louajri a souligné que cette donation traduit l’engagement du Maroc en matière de sécurité alimentaire, prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’en faveur de la coopération Sud-Sud, qui constitue un levier stratégique de la politique étrangère du Royaume.

Il a en outre réitéré la disposition du Maroc à continuer à travailler de concert avec le président Bernardo Arevalo et son gouvernement au service du progrès et de la prospérité du peuple guatémaltèque ami.

Ont également participé à cette cérémonie de hauts responsables du ministère guatémaltèque de l’Agriculture, ainsi que de députés et représentants de la population locale.