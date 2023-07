Maroc-Gabon: Un modèle de coopération interafricaine

vendredi, 28 juillet, 2023 à 10:38

-Par Anouar AFAJDAR-.

Libreville – Les liens stratégiques, étroits et fraternels liant le Maroc au Gabon constituent un bel exemple de coopération sud-sud, fondée sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage, tel que voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Ali Bongo Ondimba.

Depuis plusieurs décennies, les deux pays frères ne cessent d’entretenir des relations profondes et riches, se reflétant positivement sur tous les domaines: politique, économique, sanitaire, commercial…

Cette relation d’exception, dont les bases ont été fondées par feus SM Hassan II et le président Omar Bongo Ondimba s’est raffermie sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, un panafricaniste dans l’âme, et le président Ali Bongo Ondimba, qui ne cessent d’asseoir une coopération interafricaine agissante de nature à ériger le Continent en un pôle d’émergence qui rivalise avec les autres.

Sous l’impulsion des deux chefs d’Etat, le Royaume du Maroc et la République du Gabon partagent les mêmes points de vue sur nombre de questions liées, en l’occurrence, à la paix et la sécurité à l’échelle continentale, à la lutte contre les changements climatiques et la protection de l’Environnement, ainsi qu’à la sécurité et souveraineté alimentaires.

En effet, l’image à forte teneur symbolique de SM le Roi Mohammed VI, accompagné du président Ali Bongo Ondimba, procédant à la remise de 2.000 tonnes de fertilisants au profit d’agriculteurs gabonais, traduit, à bien des égards, la place centrale qu’occupe la sécurité alimentaire dans la vision panafricaine du Souverain.

Ces engrais adaptés au sol et aux cultures gabonaises permettront aux agriculteurs locaux d’avoir accès à des fertilisants de qualité.

“Le don de fertilisants remis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour accompagner le Gabon dans sa quête d’autosuffisance alimentaire, est “un grand geste de bienveillance et de soutien à l’adresse des agriculteurs du pays”, a affirmé le ministre gabonais de l’Agriculture, de la Sécurité alimentaire, chargé de la Valorisation de la Ruralité, Charles MVE Ellah.

Dans une interview accordée à la MAP, M. MVE Ellah a indiqué que ce geste Royal témoigne du “prisme africain” de SM le Roi et du soutien appuyé et multiforme apporté par le Souverain aux pays africains frères, pour asseoir les bases d’une sécurité alimentaire durable.

Le responsable gouvernemental a, ainsi, souligné que la coopération Sud-Sud, notamment, dans le domaine de la sécurité alimentaire demeure une démarche importante que Sa Majesté le Roi ne cesse de soutenir.

Dans le même sillage, il a fait savoir que la question des fertilisants reste “extrêmement importante pour les agriculteurs gabonais et pour l’agriculture du pays”.

“Je suis convaincu que notre production va énormément en bénéficier”, a-t-il relevé.

Par ailleurs, le ministre gabonais a réaffirmé l’excellence des relations entre le Maroc et le Gabon, les qualifiant de “profondes, riches, basées sur une amitié profonde, une estime mutuelle et une entente cordiale”, sous l’impulsion des deux chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le président Ali Bongo Ondimba.

“Pratiquement dans tous les secteurs d’activités, le Royaume du Maroc et la République du Gabon sont liés par un partenariat actif, privilégié et mutuellement bénéfique”, s’est-il félicité.

En outre, le ministre de l’Agriculture a rappelé sa participation au Salon international de l’Agriculture au Maroc et ses entretiens “intenses”, notamment avec son homologue marocain, Mohammed Sadiki, ainsi qu’avec des responsables du Groupe OCP.

Dans ce sens, le responsable gabonais a indiqué que l’OCP va contribuer au “renforcement des capacités agricoles, en formant des coopératives gabonaises”.

“Le Gabon est en train de mettre en place des zones agricoles à forte productivité. L’objectif serait d’assurer 50% de la productivité localement”, a relevé M. Charles MVE Ellah.

Il a noté que l’OCP, fort de son expérience, “va nous appuyer afin de former les agriculteurs, renforcer nos capacités et mettre en place de bonnes cultures”.

Sur un autre registre, le responsable gabonais a affirmé que la distribution des fertilisants dans les neuf provinces gabonaises se déroule adéquatement, après que les agriculteurs ont bénéficié d’une formation sur la manière de les utiliser, assurée par l’OCP.