Maroc-Inde: une coopération agissante et une volonté partagée d’aller de l’avant

mardi, 21 juillet, 2020 à 12:58

-Par : Driss Hachimi Alaoui-

New Delhi – Depuis longue date, le Maroc et l’Inde entretiennent d’excellentes relations de coopération qui n’ont cessé de se développer et de gagner en maturité grâce à une volonté partagée par les hauts dirigeants des deux pays.

Ainsi, les échanges et les visites régulières effectuées entre le Maroc et l’Inde reflètent la qualité des relations bilatérales, d’autant plus que les deux pays jouissent d’une présence distinguée sur la scène politique régionale, continentale et internationale.

En effet, le Maroc s’impose comme acteur important eu égard à sa spécificité en tant que pays stable dans sa région et un hub économique sur l’Afrique, tandis que l’Inde, sixième puissance économique mondiale, constitue un énorme marché d’environ 1,3 milliard de consommateurs, d’autant plus qu’elle est largement connectée à la région de l’Asie du Sud, avec des accords de libre-échange avec le Japon et la Corée du Sud.

Entre le Maroc, leader africain, et l’Inde, 13e investisseur au Royaume, l’avenir s’annonce prometteur. Les deux pays ont tenu à multiplier les visites de haut niveau pour échanger les points de vue sur les perspectives de coopération, conclure des accords bilatéraux et s’arrêter sur les réalisations accomplies, tous domaines confondus.

Nombreuses sont les rencontres qui ont été programmées durant les derniers mois entre les hommes d’affaires indiens et marocains à l’image de celle de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Fès-Meknès avec son homologue indienne PHDCCI en octobre dernier à New Delhi. Une rencontre couronnée parla signature d’un accord visant à promouvoir les relations économiques bilatérales, organiser des réunions B2B et explorer les opportunités d’investissements dans le pays.

C’est dire que le rythme soutenu des échanges bilatéraux va au diapason des orientations du Royaume qui dans le cadre de la diversification de ses partenaires économiques peut miser gros sur le géant sud-asiatique dont le dirigent, Narendra Modi avait fixé l’ambitieux objectif de faire du pays une économie à 5.000 milliards de dollars d’ici 2024-2025 contre 2,8 milliards aujourd’hui.

Sur un autre volet, la culture, sous ses diverses formes, a toujours été un trait d’union et un vecteur de rapprochement entre le Maroc et l’Inde. C’est dans cette optique que l’expérience de développement de l’Inde sous un angle historique et sociétal et sa réussite dans la gestion du pluralisme et de la diversité culturelle ont été au cœur de plusieurs débats d’experts et intellectuels de divers horizons lors de la 46ème session de l’Académie du Royaume du Maroc.

Au cours de deux séances de la session dédiée au pays asiatique, organisée en décembre à Rabat, l’accent a été mis sur les spécificités de la société indienne depuis l’indépendance il y a près de 70 ans ainsi que l’intérêt accru porté par les historiens à l’Inde en tant que grande civilisation orientale.

Par ailleurs, il sied de noter que la pandémie de Covid-19, qui a certes chamboulé les pays du monde entier, a toutefois permis d’explorer de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.

C’est dans ce sens que l’ambassadeur de l’Inde à Rabat, Shambhu S. Kumaran, a salué en avril dernier les efforts déployés par le Maroc pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, soulignant que le Royaume a “très bien géré” cette crise sanitaire.

S’exprimant lors d’un Webinaire sous le thème: “Mise à jour Economique: COVID et au-delà de l’Afrique du Nord”, organisé par la Confédération de l’Industrie Indienne (CII), le diplomate indien a relevé que “La crise actuelle devrait encourager les entreprises de nos deux pays à explorer activement de nouvelles formes et opportunités de partenariat dans tous les secteurs. La combinaison qualité et prix que les entreprises indiennes peuvent offrir peut-être utile pour le Maroc”.

Même son de cloche chez l’ambassadeur du Maroc en Inde, M. Mohamed Maliki qui a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que le Maroc et l’Inde, troisième grande économie de l’Asie, disposent d’énormes potentialités aussi bien humaines que matérielles et des perspectives économiques prometteuses à même de relever les défis posés par la crise de la Covid-19.

Il est temps, a-t-il ajouté, d’insuffler un nouvel élan aux relations maroco-indiennes dans un esprit de partenariats gagnant-gagnant notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée tels que l’industrie pharmaceutique, les produits agricoles, les Nouvelles technologies ou encore la promotion du tourisme.

Bien que le Maroc et l’Inde soient géographiquement éloignés l’un de l’autre, toutefois les énormes opportunités d’investissement dont regorgent les deux pays ainsi que les bons rapports culturels et politiques entre les deux peuples permettront à coup sûr de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau.