Maroc-Italie: la coopération parlementaire au centre d’entretiens à Rome

mercredi, 24 juin, 2020 à 15:23

Après pratiquement trois mois d’inactivité et des semaines de fermeture forcée depuis le 16 mars dernier pour cause du coronavirus (Covid-19), les cafés et les restaurants s’apprêtent à accueillir à nouveau leurs clients, ce jeudi 25 juin, dans les meilleurs conditions, afin de souffler un air de liberté, bien que mesuré, mais retrouvé.