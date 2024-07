Le Maroc joue un “rôle distingué” dans le dialogue entre l’Orient et l’Occident (Think tank espagnol)

vendredi, 5 juillet, 2024 à 21:16

Madrid – Riche d’une ”longue histoire de coexistence interculturelle’’, le Maroc joue un ‘’rôle distingué’’ dans le dialogue entre l’Orient et l’Occident, souligne l’Institut espagnol Coordenadas pour la gouvernance et l’économie appliquée, un prestigieux centre de réflexion et de recherche.

‘’L’engagement du Maroc en faveur de la modération et de la tolérance religieuse en a fait un partenaire incontournable pour les pays des deux régions dans la promotion de la paix et de la stabilité’’, affirme le think tank espagnol dans un rapport, publié récemment, sous le titre ‘’la grande valeur de la position stratégique du Maroc’’.

‘’Le Maroc a été, depuis toujours, le témoin de la convergence des civilisations et d’un creuset d’influences culturelles’’, soutient le rapport, précisant que ‘’cette diversité historique a non seulement enrichi son patrimoine, mais a également façonné son identité nationale et sa position sur la scène mondiale’’.

En outre, font observer les auteurs du rapport, le Maroc a joué ‘’un rôle actif dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région, en collaborant avec d’autres pays dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme’’.

‘’Eu égard à sa situation géographique et sa position dans le monde, le Maroc se conforte comme un acteur stratégique d’une importance capitale’’, note le document.

Pour l’Institut espagnol Coordenadas pour la gouvernance et l’économie appliquée, le Maroc, point de rencontre entre l’Afrique et l’Europe, a joué également ‘’un rôle crucial au fil des siècles dans la géopolitique mondiale et le commerce international, devenant un nœud vital dans le tissu des relations internationales’’.

‘’La stabilité politique du Maroc dans une région marquée par l’instabilité est un autre élément fondamental témoignant de son importance. Cette stabilité a été un facteur clé pour attirer les investissements étrangers et favoriser le développement économique du pays”, fait remarquer le rapport.

‘’L’aspect économique joue également un rôle crucial dans l’importance stratégique du Maroc. Avec une économie diversifiée qui englobe des secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les services, le Maroc s’est imposé comme une puissance économique en Afrique’’, souligne, par ailleurs, le think tank espagnol.

‘’La situation stratégique du Maroc lui confère un avantage concurrentiel dans le commerce international, tandis que sa main-d’œuvre qualifiée et ses politiques favorables aux investissements ont attiré des entreprises étrangères du monde entier, ce qui a fait du Royaume un important centre de production et d’exportation, en particulier dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique et l’agriculture’’, conclut le rapport.