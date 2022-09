Le Maroc joue un rôle important dans les relations de la Slovénie et de l’UE avec le sud de la Méditerranée (ministre slovène des AE)

mercredi, 7 septembre, 2022 à 11:35

Le Caire – La ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Tanja Fajon, a affirmé, mardi, que le Maroc joue un rôle important au niveau des relations de la Slovénie et de l’Union européenne avec la rive sud de la Méditerranée.

Mme Fajon a écrit sur son compte Twitter, après ses entretiens au Caire avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, que “le Maroc joue un rôle important dans les relations de la Slovénie et l’Union européenne avec le sud de la Méditerranée, et le continent africain en général’’.

“Nous sommes aussi des partenaires qui partagent les mêmes visions au sein du Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée “, a-t-elle ajouté.

Les entretiens entre M. Bourita et Mme Fajon ont eu lieu en marge de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, où la ministre slovène a sollicité le soutien du groupe arabe pour la candidature de son pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour les années 2024-2025