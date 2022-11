Le Maroc sous l’impulsion de SM le Roi réaffirme son engagement à participer pleinement au maintien de la paix en Afrique (Diplomate)

lundi, 28 novembre, 2022 à 18:45

Addis-Abeba – Le Maroc sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, réaffirme son engagement à participer pleinement au maintien et à la consolidation de la paix dans les principales régions du monde en conflit, plus particulièrement en Afrique, a réitéré, lundi à Addis-Abeba, l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

M. Arrouchi qui intervenait lors de la 5e Réunion annuelle consultative tenue, par visioconférence, entre le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA et la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies sur le climat et la consolidation de la paix en Afrique, a souligné que le Maroc reste pleinement engagé aux côtés de ses partenaires et frères africains, afin d’assurer l’instauration d’une paix pérenne en Afrique, qui garantit le bien-être et la prospérité des populations du continent.

Le Royaume s’est engagé depuis son indépendance à répondre favorablement aux appels de la communauté internationale en vue de prévenir les conflits ou de restaurer la paix et la sécurité à travers le monde, a affirmé le diplomate marocain, notant que la participation du Maroc est régulièrement plébiscitée au niveau de la communauté internationale, et surtout au sein des Nations Unies, l’organisation chargée de maintenir la paix et la sécurité internationales.

En effet, les Forces Armées Royales sont reconnues pour leur compétence, leur dévouement, leur abnégation et leur courage sur le terrain. Les casques bleus marocains ont été honorés par l’ONU et ses Etats membres pour leur engagement au sein des opérations de maintien de la paix, auxquelles le Maroc a participé depuis son indépendance, a relevé M. Arrouchi.

Les efforts du Royaume en faveur de la paix et la sécurité en Afrique se traduisent par sa contribution active aux différentes missions déployées dans le continent africain en plus du volet humanitaire avec le déploiement de plusieurs hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne ces dernières années, outre le soutien humanitaire pour faire face aux différentes crises, notamment la pandémie de la Covid-19, a rappelé le diplomate marocain.

S’appuyant sur son expérience et son potentiel opérationnel, le Royaume inscrit ses efforts au service de la paix et la sécurité en Afrique et confirme son attachement à la défense des valeurs de paix et de sécurité, au respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale des États conformément aux principes du droit international, a soutenu M. Arrouchi, ajoutant que face aux multiples défis auxquels le Continent africain est confronté, le Maroc appelle à favoriser une coopération sud-sud et triangulaire gagnante, en adoptant des approches globales, intégrées et inclusives, à travers le maintien et la consolidation de la paix ainsi que la promotion du développement durable.

Partant de la réalité du nexus paix, sécurité et développement, il ne peut y avoir de paix pérenne sans développement économique, tel que mis en évidence lors de la Conférence de Tanger sur « La promotion du Nexus Paix, Sécurité et Développement, perspective d’une intégration régionale », tenue par le Département Affaires politiques, Paix et Sécurité de l’UA, du 25 au 27 octobre dernier, sous présidence marocaine du CPS, a souligné M. Arrouchi.

Les travaux de cette conférence ont été sanctionnés par l’adoption de la Déclaration de Tanger, qui a consacré l’importance de la relation entre paix, sécurité et développement dans les stratégies et programmes d’instauration de la paix et de la sécurité et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sur le continent africain en dégageant avec toutes les parties prenantes concernées, des projets pilotes qui ont un impact réel sur la vie quotidienne des citoyens africains et de la population africaine, la ressource la plus précieuse de notre cher continent africain, a-t-il dit.

Evoquant la situation sur le Continent, le diplomate marocain, a souligné que l’Afrique est, malheureusement, le théâtre de plusieurs conflits armés qui ont profondément déstabilisés nombre de ses Etats et durablement affecté ses populations.

Ces conflits, d’une manière ou une autre, ont hypothéqué les bases de la croissance économique et du développement humain, et ralenti les progrès vers la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies ainsi que de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, a déploré M. Arrouchi.

Malgré les progrès réalisés pour résoudre les nombreux conflits et crises auxquels le continent est confronté, des millions de personnes continuent d’être affectées négativement par les séquelles graves de ces conflits ainsi que d’énormes défis doivent encore être relevés pour que les pays et les communautés régionales concernés puissent récolter les fruits de la paix et de la stabilité résultant de la résolution des conflits, a noté le diplomate marocain.

Dans cette optique, les efforts et initiatives de l’UA en matière de reconstruction et de développement post-conflit doivent davantage mettre un accent particulier, entre autres, sur la consolidation de la paix et prévenir la récidive de retomber dans la violence, la mise en œuvre des activités de reconstruction, renforcer les complémentarités et la coordination entre les divers acteurs engagés dans les processus de reconstruction et de développement post-conflit, la démobilisation, le désarmement et la réintégration des anciens combattants, le retour et la réintégration des populations déplacées, le développement durable à long terme, sans oublier de promouvoir les bases d’une bonne gouvernance politico-socio-économique, dans la perspective de renforcer et d’approfondir le processus d’intégration régionale en Afrique, a insisté M. Arrouchi.