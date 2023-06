Le Maroc prêt à mettre à profit son expérience avec les Etats insulaires du Pacifique pour renforcer le partenariat entre le Monde arabe et ces pays

lundi, 12 juin, 2023 à 17:23

Riyad – Le Maroc a réitéré sa disposition permanente à mettre à profit l’expérience et les réalisations cumulées avec les Etats insulaires du Pacifique pour renforcer les liens de partenariat entre le monde arabe et ces pays, un partenariat fondé sur le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats et la non ingérence dans leurs affaires internes, et qui vise à développer les mécanismes de l’action commune.