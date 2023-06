Le Maroc réitère à Riyad son engagement dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme

jeudi, 8 juin, 2023 à 19:09

Riyad – Le Royaume du Maroc a réaffirmé son engagement continu dans les efforts internationaux de lutte contre la menace terroriste, en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui établissent une approche multidimensionnelle conjuguant la réalisation de la sécurité et la paix avec les objectifs de développement et le progrès durables.

S’exprimant lors de la réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech, tenue jeudi à Riyad, en Arabie saoudite, le directeur des affaires globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ismail Chakouri, a salué les efforts déployés par la coalition, notamment les réponses élaborées dans le cadre du Plan d’action adopté par l’«Africa Focus Group» lors de sa dernière réunion tenue en mars dernier à Niamey, sous la coprésidence du Maroc, du Niger, de l’Italie et des États-Unis d’Amérique.

Ce plan d’action constitue une Feuille de route claire vers la consécration de la défaite de l’État islamique (EI), comme il reflète l’engagement des membres de la coalition à mettre en œuvre les conclusions de la réunion ministérielle tenue l’année dernière à Marrakech, en particulier en ce qui concerne l’identification des priorités et des besoins en matière de renforcement des capacités, la confirmation des liens entre les groupes terroristes et les groupes séparatistes, ainsi que l’adoption d’une approche globale centrée sur les efforts civils, a-t-il souligné.

M. Chakouri a ajouté que la réalisation de ces priorités dépend en grande partie du déploiement de réponses efficaces au niveau local dans les différents foyers de la menace terroriste et ce, tout en évitant les conflits régionaux qui exacerbent de manière significative les menaces terroristes.

D’autre part, il a indiqué que les efforts de la coalition internationale ont permis de faire reculer la menace terroriste de l’État islamique au Moyen-Orient. Pour preuve, a-t-il expliqué, la baisse des attentats terroristes, la neutralisation des dirigeants de l’organisation et l’assèchement des sources de financement et de recrutement.

À la lumière de ces réalisations, a-t-il poursuivi, l’organisation terroriste a tendance à déplacer le centre de ses activités vers le continent africain, en particulier au Sahel et au Sahara, où la menace terroriste constitue le principal facteur de détérioration de la stabilité et de l’insécurité dans la région.

À cet égard, M. Chakouri a déclaré que l’Afrique est le seul continent où trois branches de l’EI, ainsi qu’Al-Qaïda sont actives, en plus de 19 mouvements séparatistes armés opérant dans 22 pays, précisant qu’en 2022, 43% des victimes du terrorisme au niveau mondial ont été enregistrées dans la région du Sahel, contre seulement 1 % en 2007.

En outre, il a fait état d’une augmentation des attaques terroristes dans la région du Sahel de plus de 2.000 % au cours des quinze dernières années, signalant que les groupes terroristes continuent d’utiliser des technologies avancées et modernes pour atteindre leurs objectifs, tels que les drones, les actifs virtuels et les plates-formes de communication cryptées.

Ces données sont suffisantes pour s’interroger sur l’efficacité des efforts déployés pour faire face à l’expansion sans précédent de la menace terroriste en Afrique, ainsi que sur les raisons du développement de ses méthodes qui créent un environnement fertile à la prolifération des activités des groupes criminels transnationaux et des mouvements séparatistes, relève le responsable marocain.

La réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech vise à échanger des points de vue entre les pays participants concernant les événements et les développements rapides qui se déroulent dans la région, dans le but de parvenir à des mesures au service de la sécurité régionale et internationale.

Elle a également discuté de la coopération entre les pays de la Coalition et de la coordination internationale contre Daech, en particulier sur le continent africain, du développement de la menace terroriste au Moyen-Orient et dans d’autres régions, ainsi que de la poursuite de la coordination pour l’anéantir.

Ont pris part à cette réunion, notamment le Secrétaire d’État américain, des ministres des Affaires étrangères et des représentants de l’Union européenne, de Grande-Bretagne, des pays du Conseil de coopération du Golfe, de Turquie, d’Égypte, d’Irak et du Maroc.

Plusieurs organisations ont participé également à la réunion, dont l’Union européenne, la Ligue arabe, l’Organisation internationale de police criminelle “Interpol”, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord “OTAN” et la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).