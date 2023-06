Le Maroc s’érige en pays modèle de coexistence entre les adeptes des religions monothéistes (média chilien)

jeudi, 15 juin, 2023 à 15:29

Santiago – Le Maroc s’est érigé comme un pays modèle où coexistent les adeptes des religions monothéistes, écrit le quotidien chilien El Periodista, mettant en exergue le contenu du message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants à la Conférence parlementaire sur “Le dialogue interconfessionnel”, qui se tient à Marrakech.

El Periodista relève notamment l’appel de SM le Roi à adhérer “aux valeurs de modération et de tolérance et rejeter toutes les formes d’intolérance, de haine et d’extrémisme”.

Le Souverain a indiqué, à cet égard, que le dialogue entre les religions et la consécration d’une coexistence positive, ainsi que l’entente et la coopération dans la réalisation des objectifs humanitaires, constituent un levier essentiel pour épargner à l’humanité les maux de la discorde, de la douleur et de la souffrance, poursuit le média chilien.

Eu égard au rôle éminent du Maroc en matière de coexistence religieuse et de modération, il est naturel que ce pays prenne l’initiative d’établir des mécanismes internationaux pour le dialogue civilisé et pour faire face au terrorisme, à l’extrémisme et au fanatisme, note El Periodista.

Le journal électronique chilien poursuit que SM le Roi a exprimé dans son message l’espoir que la conférence de Marrakech, qui réunit pour la première fois des parlementaires et un grand nombre de leaders religieux, d’éminents savants, des experts et des chercheurs du monde entier, puisse apporter une « réponse rationnelle, avisée et convaincante aux courants qui cultivent le fanatisme, la haine et le dénigrement des religions ».

Le journal chilien conclut, en reprenant les propos du Souverain, que la diversité des participants et de leur parcours politique, intellectuel et religieux est un facteur décisif pour la réalisation de cet objectif ambitieux.