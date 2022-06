Le Maroc, un “voisin absolument stratégique et fiable” (Grande-Marlaska)

vendredi, 17 juin, 2022 à 10:15

Madrid – Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a qualifié, vendredi, le Maroc de “voisin stratégique et fiable”, soulignant la dimension “transversale” de la coopération entre les deux pays.

”Le Maroc est un voisin absolument stratégique, fiable, avec lequel nous partageons des intérêts communs”, a affirmé Grande-Marlaska dans des déclarations à la presse, après avoir visité les travaux de construction du complexe, qui abritera le nouveau siège du commandement de la Garde civile à Saragosse.

Dans ce contexte, le ministre espagnol a relevé que les relations avec le Maroc sont ”importantes et transversales”, car elles concernent divers domaines tels que la sécurité, l’économie et la culture.

L’état actuel de la coopération entre les deux pays est “absolument satisfaisant”, a-t-il assuré, faisant observer que l’organisation de l’opération Marhaba/Transit constitue “une bonne preuve de cette coordination efficace entre les deux pays”.

A cet égard, Grande-Marlaska s’est félicité des résultats de la réunion de travail, tenue mercredi à Madrid, avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont rappelé l’importance stratégique des relations entre les deux Royaumes, qui puisent dans les liens d’amitié et de fraternité unissant SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Felipe VI, selon un communiqué conjoint publié à l’issue de cette réunion.

MM. Laftit et Grande-Marlaska se sont félicités, à cet égard, de l’exemplarité de la coopération entre les services des ministères de l’Intérieur des deux pays, qui vient en concrétisation de la nouvelle dynamique inédite dans les relations entre les deux pays, fondée sur la transparence, le respect mutuel, la confiance réciproque, la coopération franche et loyale et la concertation permanente.