La marocaine Najia El Abbadi élue à la tête de la fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales

jeudi, 16 septembre, 2021 à 19:09

Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, et le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu, ont signé jeudi un accord de coopération entre les deux institutions législatives, et ce dans le cadre de la consécration de leur volonté commune de consolider la coopération bilatérale et la hisser vers davantage de solidarité et de concertation.