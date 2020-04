Marocains d’Italie: optimisme prudent et cœurs tournés vers la mère-patrie

jeudi, 9 avril, 2020 à 11:49

-Par Siham Toufiki-

Rome – Avec un optimisme prudent après des signes positifs concernant la baisse des cas d’infection au coronavirus, laissant entrevoir l’espoir d’une sortie de la crise sanitaire dans leur pays d’accueil, les Marocains d’Italie suivent avec grand intérêt toute l’actualité sur l’évolution de la situation dans la mère-patrie, soutenant de tout leur coeur les efforts déployés dans le Royaume, tout en étant confiants dans les mesures prises, conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, pour conjurer le danger de cette épidémie.

Comme d’habitude en pareilles circonstances difficiles, les membres de la communauté marocaine en Italie ont fait preuve d’un haut degré de responsabilité, de solidarité et d’entraide durant toutes les phases de cette crise dans le strict respect des directives et procédures adoptées par les autorités du pays d’accueil, en donnant l’exemple de la stricte observation des instructions émises par les autorités et de la bonne conduite face cette pandémie.

Au vu des mesures de quarantaine globales imposées par le gouvernement italien du 9 mars au 13 avril pour faire face au virus “Covid-19”, les membres de la communauté marocaine résidant en Italie, à l’instar des autres composantes de la société civile dans ce pays, ont adhéré aux différentes mesures de précaution imposées pour stopper la propagation de la pandémie.

Conscients de la gravité et de la facilité de l’infection par le virus mortel et de la rapidité de sa propagation, les Marocains résidant dans la capitale Rome, comme dans les autres régions italiennes, respectent les consignes de rester dans leurs maisons et de ne les quitter que pour des raisons d’urgence ou pour travailler, contribuant à cet effort de mobilisation aux côtés des autres populations vivant en Italie pour surmonter ce défi mondial, dans la communion, la solidarité, l’empathie et le partage des moments de chagrin à la perte d’un proche, et de joie à l’annonce d’une bonne nouvelle.

Pour Kawtar Badran, une marocaine résidant en Italie, “la baisse positive des infections par le virus dans le pays d’accueil nous réchauffe le cœur, ce qui signifie que les actions du gouvernement portent leurs fruits”.

Cette avocate travaillant dans le nord de l’Italie, confirme, dans une déclaration à la MAP, qu’elle respecte avec sa famille les mesures strictes prises par le gouvernement italien dans le cadre du confinement global.

“C’est l’expression d’une affection sincère, d’un véritable esprit de citoyenneté et d’une véritable intégration dans la société italienne”, a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté que l’Association des jeunes avocats marocains en Italie, qu’elle dirige, s’est employée depuis le début de l’épidémie à soutenir les membres de la communauté marocaine, notamment en leur fournissant des conseils juridiques pendant cette grave crise.

Les Marocains résidant en Italie sont fiers des mesures proactives et prospectives prises par le Maroc, en exécution des instructions Royales, afin de préserver la santé et la sécurité des Marocains.

“Nous sommes fiers de toutes les mesures efficaces que le Maroc a prises pour mettre en œuvre les Hautes directives royales, devançant celles des pays européens, ce qui fait du Royaume un exemple à suivre dans le monde arabe”, s’est réjouie Mme Badran.

Quant au médecin marocain, Hamid Zrayat, il a affirmé, dans une déclaration similaire, que tout en luttant aux côtés de ses collègues italiens pour soigner et secourir les personnes infectées par le virus Covid-19, il suit avec grand intérêt tous les détails de l’évolution des mesures prises au Royaume pour la gestion de cette crise sanitaire sans précédent.

M. Zrayat s’est employé, avec des associations marocaines en Italie, à “communiquer avec nos compatriotes résidant en Italie et à les sensibiliser sur la gravité de l’infection et de la menace que fait planer l’épidémie du coronavirus”.

Le médecin marocain estime que les mesures strictes prises par le Royaume “sont très positives et porteront leurs fruits dans la lutte contre l’épidémie”.

Pour faire face aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus au sein de la communauté marocaine dans ce pays, l’ambassade du Maroc à Rome a pris une série de mesures s’inscrivant en droite ligne de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les Marocains établis à l’étranger et illustrent l’intérêt constant accordé par le Souverain à leur situation, particulièrement en ces circonstances exceptionnelles.

Concernant le nombre de décès parmi les membres de la communauté marocaine à cause de la pandémie, l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Bella, a affirmé que, selon les informations dont disposent les consulats généraux, ce nombre a atteint 23 décès, précisant que les défunts ont tous été enterrés dans des cimetières islamiques dans le respect des rites funéraires musulmans.

Au-delà des défis que fait peser cette épidémie à l’échelle mondiale, les Marocains d’Italie affichent leur optimisme et leur confiance quant à la capacité de la mère-patrie à endiguer la propagation de la maladie. En outre, ils se réjouissent du nombre record de patients qui se sont remis du virus dans le pays d’accueil, atteignant en un jour environ trois mille guérisons.