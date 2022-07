Des médias portugais pointent le caractère ”violent et planifié” de l’assaut de migrants à Nador

mardi, 5 juillet, 2022 à 15:59

Lisbonne – Des médias portugais ont pointé du doigt le caractère ‘’planifié’’ et ‘’violent’’ de la récente tentative d’assaut groupé de migrants clandestins contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador, mettant en avant la “politique migratoire’’ prônée par le Royaume.

Des journaux se sont interrogés sur l’aspect ‘’inédit’’ de cet assaut dans la mesure où la violence extrême des assaillants et la stratégie adoptée dénotent un ‘’sens élevé de l’organisation et une progression planifiée’’.

“Il y avait 2.000 personnes préparées, organisées et armées, dont beaucoup avec des armes blanches’’, écrit ‘’Noticiasaominuto’’, évoquant ‘’une agression’’ menée par une “structure hiérarchique de dirigeants expérimentés, avec le profil de miliciens formés dans des zones de conflit”.

Mettant en avant la pression migratoire dont fait face le Maroc, l’auteur de l’article souligne que l’attitude ‘’hostile et permanente’’ du voisin algérien, par où sont passés les migrants, n’est pas étrangère à ces incidents.

Les sites d’information ‘’Sapo’’ et ‘’Observador’’ relèvent que ‘’rien de cette ampleur ne s’est jamais produit à Melilla’’, notant qu’’’il semble y avoir une volonté de créer des problèmes entre le Maroc et l’Espagne”.

Les médias s’interrogent sur ‘’le fait que les migrants –majoritairement soudanais- aient choisi de faire un long voyage, à travers le désert libyen et à travers l’Algérie voisine’’, y voyant ‘’un laxisme délibéré de cette dernière en matière de contrôle de ses frontières avec le Maroc’’.

CNN Portugal souligne les stratagèmes de grande violence utilisés par les réseaux de passeurs de migrants, mettant en avant les efforts du royaume dans la gestion migratoire.

‘’L’assaut de Nador a été orchestré par des réseaux criminels de traite des êtres humains pour forcer le passage pour accéder à Melilia. Ce faisant, ils ont sciemment choisi d’aller à la confrontation violente avec les forces de l’ordre marocaines, qui consentent un effort important pour contrôler cette situation ponctuelle, et toute au long de l’année sur l’ensemble des côtes marocaines’’, a déclaré Manuela Niza Ribeiro, chercheure spécialisée des questions migratoires, dans une interview à la chaine d’information, relevant que ‘’le contrôle des flux migratoires et de la traite des êtres humains ou l’immigration clandestine doivent être une responsabilité partagée entre pays d’origine, de transit et d’accueil’’.

‘’Il est certain la traite des êtres humains ne se combat pas en aval, mais bien en amont’’, a-t-elle relevé, estimant que les conflits dans le monde, notamment en Ukraine, ‘’ne font qu’attiser ce phénomène’’.

D’autres supports médiatiques ont mis l’accent sur l’action du Royaume contre les réseaux de trafic et sa politique migratoire à vocation africaine, appelant à soutenir les pays d’origine et de transit, à travers une solidarité agissante entre le Nord et le Sud et des solutions structurelles de développement durable et d’encouragement des flux légaux.

La dernière tentative d’assaut groupé contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador a été marquée par l’usage d’une violence inouïe par les candidats à l’immigration irrégulière face aux éléments des forces de l’ordre, qui ont agi avec professionnalisme et dans le respect des lois et des règlements.

Armés de pierres, de matraques et d’objets tranchants, ces candidats à l’immigration clandestine ont opposé une résistance violente aux forces de l’ordre, mobilisés pour les empêcher de franchir la clôture.