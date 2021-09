Mexique : les ambassadeurs du Maroc et d’Israël relèvent le “défi vert” et plantent 66 arbres à Mexico

samedi, 4 septembre, 2021 à 0:32

Mexico – Les ambassadeurs du Maroc et d’Israël au Mexique, MM. Abdelfettah Lebbar et Zvi Tal, ont participé à la cérémonie de plantation d’arbres dans une forêt urbaine de Mexico, dans le cadre d’un programme initié par la capitale mexicaine intitulé « Défi vert ».

Un communiqué de l’ambassade du Maroc souligne que la participation conjointe des deux diplomates à cette cérémonie dénote de leur volonté de consolider davantage les liens d’amitié et de coopération entre le Maroc, Israël et le Mexique, notamment dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

La participation conjointe des deux ambassadeurs à cette activité revêt, selon la même source, « une grande importance compte tenu des progrès qui ont été réalisés dans le renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays », particulièrement en matière environnementale.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc s’est félicité de sa participation aux côtés de son homologue israélien à ce projet de reboisement à Mexico, ajoutant que cette initiative « contribue au renforcer de l’amitié et de la coopération entre les trois pays, dans la lutte contre le changement climatique ».

Le diplomate marocain a souligné que le Maroc, devenu leader en matière environnementale, est reconnu par la communauté internationale comme un champion dans la lutte contre le changement climatique.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Israël a fait part de son enthousiasme de faire partie de cette initiative, insistant sur l’importance de mener davantage d’actions en faveur de l’environnement.

Il a rappelé à ce propos la mise en garde lancée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat contre les conséquences catastrophes de ne pas agir en faveur de l’environnement.

Le communiqué indique que la cérémonie de plantation d’arbres, qui a eu lieu dans la forêt d’Aragon à l’Ouest de Mexico, s’est déroulée en présence des secrétaires à l’Environnement et au tourisme de la ville de Mexico, respectivement Marina Robles García et Carlos McKinley.

Intervenant à cette occasion, Robles García a remercié les ambassadeurs du Maroc et d’Israël pour leur soutien à cette activité.

De son côté, Carlos McKinley a reconnu la grande aide que la communauté juive du Mexique a apportée aux autorités locales à travers des dons pour lutter contre la pandémie de coronavirus.