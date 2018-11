Midterms: les démocrates caressent le rêve d’une vague bleue, les républicains déterminés à conserver le pouvoir

samedi, 3 novembre, 2018 à 12:13

Par Redouane Lbaaqili.

Washington – Les Américains sont appelés aux urnes mardi prochain pour les élections de mi-mandat des membres du Congrès et des gouverneurs des Etats, une échéance politique cruciale pour l’avenir du président Donald Trump, qui a explicitement déclaré son souhait de continuer à diriger la Maison-Blanche pour un second mandat.

Les électeurs auront le dernier mot lors de cet important duel électoral qui connait une mobilisation sans précédent de la part des deux rivaux traditionnels, le Parti démocrate qui aspire à une majorité des voix dans l’une ou les deux chambres du Congrès, et le Parti républicain qui dispose d’une petite majorité au Sénat (51 sièges contre 49) et tente d’éviter la défaite en pariant sur la mobilisation de sa base électorale.

Cette option s’illustre par les déplacements effectués par le président Trump dans plusieurs États pour soutenir les candidats de son parti, en usant d’un discours politique inhabituel pour saper ses opposants et maintenir l’élan qui l’a conduit à la Maison Blanche en 2016 contrairement aux attentes.

A part les multiples sondages qui guettent les intentions de vote des électeurs et accordent une légère avance au parti démocrate, ce sont les électeurs qui voteront effectivement qui détermineront le sort de 35 sièges sur 100 au Sénat, 435 sièges à la Chambre des représentants outre la sélection des gouverneurs de 36 États et de trois territoires (Guam, Iles Vierges et Îles Mariannes du Nord) ainsi qu’un certain nombre de sièges locaux.

Selon la législation américaine, le sénateur est élu pour un mandat de 6 ans et chaque État est représenté par deux sénateurs. Un tiers des membres de la Chambre haute sont renouvelés tous les deux ans par suffrage direct.

Les élections au Sénat porteront sur neuf sièges occupés par des républicains sortants, deux sièges indépendants, et 24 sièges occupés par des démocrates.

À la Chambre des représentants, les républicains ont une majorité de 236 députés, contre 193 pour les démocrates et six sièges vacants.

Le parti qui aspire à la majorité des sièges devra remporter au moins 218 sièges. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour un mandat de deux ans.

Dans le sillage de la forte mobilisation des partis démocrate et républicain pour ces élections, une attention particulière est accordée au taux de participation, qui traditionnellement connait un recul durant les années où les élections générales ne sont pas accompagnées d’élection présidentielle.

Les élections actuelles enregistrent, par ailleurs, un record sans précédent au niveau de la participation des femmes, avec 524 femmes candidates au Sénat et à la Chambre des représentants, dont 255 ont déjà passé le cap des primaires.

Compte tenu du nombre de candidates, les observateurs s’attendent à ce que leur représentativité féminine au Congrès augmente à un rythme sans précédent.

Dans la foulée de cet élan de la gent féminine, deux candidates musulmanes, Rashida Tlaib, une américaine d’origine palestinienne, et Ilhan Omar, d’origine somalienne, ont de fortes chances d’accéder au Congrès pour la première fois de l’histoire américaine.

Rashida Tlaib et Ilhan Omar avaient obtenu une large victoire lors des primaires démocrates du Michigan et du Minnesota enregistrant une percée dans un contexte marqué par une nette régression du discours officiel visant les minorités et les immigrés.

En plus de leurs origines religieuses, les candidates musulmanes ont de nombreuses similitudes. Issues de familles contraintes par les conditions d’occupation et de guerre civile à l’immigration aux États-Unis, Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont émergé dans le travail social en faveur des minorités et des groupes vulnérables et la défense des droits des femmes, particulièrement sur les questions de la migration et de l’assistance sociale.