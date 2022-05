Migration : Le Maroc déploie un « effort très important » contre les réseaux criminels (ancien dirigeant socialiste)

samedi, 7 mai, 2022 à 17:44

Madrid – Le Maroc déploie un « effort très important » pour lutter contre les activités des réseaux criminels de la traite des êtres humains qui s’activent sur plusieurs routes migratoires, a affirmé, samedi, l’ancien leader du Parti socialiste canarien, Rafael Esparza Machin.

« Le rôle joué par le Maroc est primordial pour contrôler les flux migratoires au niveau des routes Atlantique et Méditerranée occidentale, ce qui constitue un effort très important », a relevé M. Esparza dans une déclaration à la MAP, mettant l’accent sur l’importance de l’action partagée et conjointe pour avancer dans la coordination avec l’Espagne.

La réunion du Groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol, tenue vendredi à Rabat, est une bonne nouvelle pour renforcer la collaboration et la coordination, a dit M. Esparza, professeur universitaire et expert en questions maghrébines.

Cette rencontre, tenue sous la co-présidence de Khalid Zerouali, Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’intérieur et de Jesus Perea Cortijo, secrétaire d’État des Migrations, a jeté les bases pour aller de l’avant dans l’échange d’informations et la consolidation des actions conjointes, a-t-il soutenu.

La relance des groupes de travail bilatéraux et les réunions tenues au Maroc sur la question migratoire et le Transit, qui interviennent en application de la feuille de route élaborée lors de la visite au Royaume en avril dernier du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, confirment la volonté et la détermination des deux pays de donner une dimension plus globale à leur relation pour le bien-être des deux peuples voisins et amis, a conclu M. Esparza.