Migrations : L’Espagne souligne l’importance du ‘’Processus de Rabat’’

jeudi, 29 septembre, 2022 à 19:40

Madrid – La Secrétaire d’État espagnole à la migration, Isabel Castro, a souligné, jeudi, l’importance du ‘’Processus de Rabat’’, issu de la 1ère Conférence euro-africaine sur la migration et le développement, tenue à Rabat en juillet 2006, comme étant un forum de rencontre et de dialogue pour les processus migratoires actuels et futurs.