Mike Pompeo présente ses vœux aux musulmans, saluant leurs efforts face au Covid-19

vendredi, 31 juillet, 2020 à 17:09

Washington – Le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a souhaité vendredi aux musulmans des Etats-Unis et du monde entier un heureux et béni Aid al-Adha, tout en saluant leurs efforts et dévouement pour stopper la propagation de la pandémie du coronavirus.