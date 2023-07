Mineur tué par la police: 45.000 policiers et gendarmes mobilisés dimanche soir dans toute la France

dimanche, 2 juillet, 2023 à 21:01

Le magazine trimestriel palestinien “Al-Maqdisiyah” a mis en avant, dans son dernier numéro, les programmes de l’Agence Bayt Mal Al-Qods et les rôles de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Royaume du Maroc dans le soutien aux habitants et aux institutions de la Ville Sainte.