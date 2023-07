Mineur tué par la police: 719 interpellations en France lors d’une 5è nuit de violences

dimanche, 2 juillet, 2023 à 11:17

Paris – Plus de 700 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche partout en France, lors d’une cinquième soirée de violences et d’affrontements entre jeunes en colère, suite à la mort mardi à Nanterre, du jeune Nahel par un tir d’un policier policier, et les forces de l’ordre.